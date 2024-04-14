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Seyahat Valilik'ten karar: O araçlar İstanbul'a giremeyecek!
Seyahat

Valilik'ten karar: O araçlar İstanbul'a giremeyecek!

Yeniakit Publisher
2024-04-14 12:31:26 - 2024-04-14 12:31:26
Valilik'ten karar: O araçlar İstanbul'a giremeyecek!

İstanbul Valiliği, büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00'e kadar İstanbul'a girişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu

İstanbul Valiliği, Megakent'e  dışardan gelen ürünlerin tedariğinde sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlemler aldığını açıkladı . İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

 "İçişleri Bakanlığı’nın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında, İstanbul’da tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtlara ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde izin verilecek. Büyük araçların 14 Nisan saat 05.00 ile 15 Nisan saat 05.00’e kadar İstanbul’a girişlerine izin verilmeyecek" 

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