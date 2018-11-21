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Valilikten, İstanbullu sürücülere kış uyarısı! Uymayana büyük ceza var

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte yaşayan sürücüler, kış mevsiminde meydana gelebilecek yağmur, sis, kar, tipi ve buzlanmaya karşı uyarıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34
Valilikten, İstanbullu sürücülere kış uyarısı! Uymayana büyük ceza var

İstanbul Valiliği, kış aylarında meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarına karşı sürücüleri uyardı. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların kış mevsiminde olumsuz hava koşullarından en az etkilenmesi amacıyla her yıl yeni önlemlerin alındığının vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda araçlarda kış lastiği kullanılmasının zorunlu hale getirilmesiyle ilgili olarak 'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik' 08.11.2012 tarih ve 28461 sayı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın 27.11.2012 tarih ve 2012/KDGM- 07/Denetim sayılı genelgesiyle 'Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayollarında seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca A türü yetki belgelerine kayıtlı otomobillerde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.' denilerek, uygulamaya açıklık getirilmiştir." denildi.

Kış lastiği takmayanlar cezalandırılacak

Açıklamada, "İstanbul Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce 01 Ocak - 01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapılacak, kış lastiği kullanmayan araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/a maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca kış lastiği kullanmayan araçların işletmecilerine 715 TL para cezası tahakkuk ettirilecektir. Kış lastiği uygulaması İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile belediyeler tarafından denetlenerek kurallara aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Mevsim şartları itibariyle karayollarımızda can ve mal emniyetini muhtemel kazalardan korumak amacıyla alınan kararlara bütün sürücülerimizin hassasiyetle destek olacaklarına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.  

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:34
  1. İstanbul Valiliği
  2. Sürücülere kış uyarısı
  3. açıklama

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