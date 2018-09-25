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Valilikten 'fırtına' uyarısı

Ankara Valiliği yarın kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50- 80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirtti.

25 Eylül 2018 Salı 18:33
Valilikten 'fırtına' uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:33
  1. Ankara
  2. ankara valiliğ
  3. fırtına
  4. uyarı
  5. hava durumu

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