Valilik’ten fırtına uyarısı
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de hafta sonu etkili olması beklenen ve hızı saatte 75 kilometreyi bulacak fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, Batı Karadeniz'de rüzgarın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.
Rüzgar hızının saatte 50 ile 75 kilometre arasında olması beklenirken, fırtınanın 4 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, denizde oluşabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmasını istedi.
