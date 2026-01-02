  • İSTANBUL
Yerel Valilik’ten fırtına uyarısı
Yerel

Valilik’ten fırtına uyarısı

Giriş Tarihi:
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Valilik’ten fırtına uyarısı

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de hafta sonu etkili olması beklenen ve hızı saatte 75 kilometreyi bulacak fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, Batı Karadeniz'de rüzgarın 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Rüzgar hızının saatte 50 ile 75 kilometre arasında olması beklenirken, fırtınanın 4 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, denizde oluşabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmasını istedi.

1
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
