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Gündem

Valilikten deprem açıklaması

Elazığ Valiliğince, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 00:37:00 -
Valilikten deprem açıklaması

Elazığ Valiliği tarafından, Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkezli depremden Karakoçan ilçesinde 4 köyün kısmen etkilendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerinin kısmen etkilendiği belirtildi.

Açıklamada "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

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