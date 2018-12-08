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Valilik rezil festivali yasaklamıştı! Polis önlem aldı!

Adana Valiliğinin kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle yasakladığı Şalgam ve Kebap Festivali altındaki rezil 'rakı festivali' için polis önlem aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:29
Valilik rezil festivali yasaklamıştı! Polis önlem aldı!

Adana’da 2010 yılından bu yana tarihi Büyük Saat çevresinde her yıl düzenlenen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl Adana Valiliğince yasaklandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, festivalin düzenlendiği caddeye girişler 20.00’dan sonra yasaklandı. Polis ekiplerinin cadde girişlerine kamyondan barikat kurması dikkat çekti.

Açıklama yapıldı

Bu yıl 8 Aralık’ta yapılması planlanan etkinlikle ilgili geçtiğimiz gün Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 8-9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denilmişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:29
  1. Adana
  2. Kebap ve Şalgam Festivali
  3. rakı festivali

YORUM YAZ

  • Bekir kavakliBekir kavakli18 dk önce
    Rabbim bu gibi vali beylerin saysin artirsinAllah razi olsun rezilige musade etmedigi icin
  • ÖzgünÖzgün19 dk önce
    Yeni Türkiyenin ... hedef gösterdi.
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