  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Valilik: İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında arttı
Ekonomi

Valilik: İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında arttı

Amasya Valiliği, kentten yapılan ihracatın 2021 yılında yüzde 50 artışla 71.65 milyon dolara eriştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 21:07:00 -
Valilik: İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında arttı

Amasya Valiliği, kentten yapılan ihracatın 2021 yılında yüzde 50 artışla 71.65 milyon dolara eriştiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'nın 71.65 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında artış kaydederek cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'mız 71.65 milyon dolar katkı sağladı. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan sanayici ve üreticilerimize müteşekkiriz. 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay