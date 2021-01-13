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Dünya Valilik duyurdu: Türkiye'nin danışmanlık yaptığı bölgede canlı bomba paniği! Son anda yakalandılar
Dünya

Valilik duyurdu: Türkiye'nin danışmanlık yaptığı bölgede canlı bomba paniği! Son anda yakalandılar

Gaziantep Valiliği, danışmanlık hizmeti verdiği Cerablus'ta bir devlet hastanesinin girişinde DEAŞ'a bağlı iki canlı bombanın yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:08:00 - 2021-01-13 16:17:18
Valilik duyurdu: Türkiye'nin danışmanlık yaptığı bölgede canlı bomba paniği! Son anda yakalandılar

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta 12.01.2021 günü saat 14.45 sıralarında Cerablus Devlet Hastanesi girişinde iki erkek şahsın yapılan üst aramasında 1 adet fünye düzenekli canlı bomba yeleği, 1-1,5 kg civarında TNT ile bu TNT’nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilo civarında demir bilye ve bu düzeneğe 1 metre infilaklı fitil ile bağlı (ateşlemeyi sağlamak maksadıyla) 1 adet el bombası fünyesi yakalanmış ve DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bu şahıslara yapılan tahlil sonucunda kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edilmiştir. Olay ile ilgili şahıslar gözaltına alınmış ve yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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