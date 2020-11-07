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Gündem Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Gündem

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:01:00 -
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"07.11.2020 tarihinde saat 15.00 sıralarında Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Resulayn’da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda; EYP' lerde anahtar sistemi olarak kullanılan; 1 adet zaman gecikmeli (zaman gecikmesi 30 dakika) anahtar düzeneği, 2 adet alpha fire anahtar düzeneği, 3 adet RF kontrollü telsiz komutalı, 6 adet El yapımı RF kontrollü, 3 adet uzaktan komutalı TON kontrollü, 2 adet RF kontrollü harekete duyarlı (PIR) toplam 14 anahtar sistemi, 8 adet kaldırmaya hassas ve 4 adet çekmeye hassas toplam 14 anahtar sistemi, Anahtar sistemlerine bağlı olarak 80 adet 1.5 voltluk D tipi Piller, Anahtar sistemlerinde kullanılmak üzere pil bağlantı kabloları ve 20 metre elektrik kablosu, 4 adet 9 voltluk piller, ile EYP' lerde ana imla hakkı olarak kullanılan;13 adet 81 mm' lik Havan mühimmatı, 4 adet 60 mm' lik Havan Mühimmatı, 5 adet yönlendirilmiş El yapımı (M18A1 mayınına benzetilmiş) Patlayıcı, 5 adet Anti Tank Mayını (TM62) 2 adet El Yapımı (silindirik yapıda boruya benzetilmiş)patlayıcı, 4 adet 500 gram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 7 adet fünye, çeşitli ebatlarda söz konusu patlayıcılara sabitlenmiş infilaklı fitil ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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