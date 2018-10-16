Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit ve Doyumlu köyleri ile bağlı mezralarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'dan itibaren her gün 18.00-07.00 saatlerinde (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."