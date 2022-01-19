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Eğitim Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi
Eğitim

Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi

Karaman Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:30:00 -
Valilik duyurdu! Okullar tatil edildi

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

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