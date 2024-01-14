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Yerel Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 19:48:00 - 2024-01-14 19:50:33
Valilik duyurdu! O ilimizde okullar tatil edildi

Hakkari'de olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

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