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Aktüel

Valilik bir haftada 1 milyon 150 bin maske dağıttı

Şanlıurfa’da bir hafta içerisinde valilik tarafından toplam 1 milyon 150 bin adet maske dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:44:02 -
Valilik bir haftada 1 milyon 150 bin maske dağıttı

Şanlıurfa’da bir hafta içerisinde valilik tarafından toplam 1 milyon 150 bin adet maske dağıtıldı.


Korona virüs pandemisi başladığı günden bu yana, Bilim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda tedbirler alarak vatandaşları salgından koruyan Şanlıurfa Valiliği, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için de cerrahi maske teminine aralıksız devam ediyor. Halk Eğitim Merkezleri ve okullarda maske üretimi yapan kursiyerlere destek veren Şanlıurfa Valiliği, bu hafta il genelinde 1 milyon 150 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından hafta boyunca geceleri de devam eden çalışmalarla 1 milyon 150 bin adet maske, vatandaşlara verilmek üzere Kaymakamlıklar, kamu kuruluşları, meslek odaları ve esnafa dağıtıldı.


Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yapılan maske dağıtımları, gece geç saatlere kadar devam etti.

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