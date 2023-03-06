Valilik az önce planını duyurdu! Üstüne basa basa uyardı: O ilimizden o belediye binaları da boşaltılıyor

Kayseri Valiliği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kayseri'de yapılan çalışmalara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada 'Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, ağır hasarlı Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ise orta hasarlı kamu binalarıdır. Bu yapıların idarelerine bilgi verilmiş olup yapıların boşaltılması süreci devam etmektedir' denildi.

Hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kentte Valilik, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yapılan toplam 10.993 başvurudan 5.762 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 3.090 hasarsız, 2.029 az hasarlı, 59 orta hasarlı ve 584 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların % 52,4’nün hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde 16 adet ağır hasarlı okul, 22 adet ağır hasarlı cami minaresi ve 1 adet ağır hasarlı cami, 2 adedi ağır hasarlı ve 1 adedi orta hasarlı olmak üzere toplam 3 adet kamu binası mevcuttur" açıklaması yaptı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada kentte farklı alanlarda yapılan çalışmalara yönelik olarak şu ifadeleri kullanıldı:

06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında, bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bölgeye yapılan yardımlar ve bölgeden ilimize intikal eden depremzede vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir.



Afet Bölgesine Ayni Yardım Desteği



Depremin ilk günü oluşturulan Ayni Bağış Deposunda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli Isıtıcı vb. temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır gönderilmiştir.



Depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposundan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 689 tır yardım malzemesi sevk edilmiştir.



06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 20.02.2023 tarihindeki Hatay merkezli depremlerde zarar gören afet kapsamındaki illere lojistik destek sağlamak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda, ilimiz Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanında oluşturulan Kayseri Lojistik Deposuna ilimiz, diğer illerimiz ve dış ülkelerden gelen ayni yardımlar tasnif edilip afet kapsamındaki illere AFAD koordinesinde sevkiyat yapılmaya devam edilmektedir.



Hasar Tespiti Çalışmaları



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, yapılan toplam 10.993 başvurudan 5.762 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 3.090 hasarsız, 2.029 az hasarlı, 59 orta hasarlı ve 584 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların % 52,4’nün hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.



İlimiz genelinde 16 adet ağır hasarlı okul, 22 adet ağır hasarlı cami minaresi ve 1 adet ağır hasarlı cami, 2 adedi ağır hasarlı ve 1 adedi orta hasarlı olmak üzere toplam 3 adet kamu binası mevcuttur.



Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, ağır hasarlı; Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ise orta hasarlı kamu binalarıdır. Bu yapıların idarelerine bilgi verilmiş olup yapıların boşaltılması süreci devam etmektedir.



Bu yapılardan 9 cami minaresi ve 1 adet okul binası acil yıkım kararımız üzerine ilgili belediyeler tarafından yıktırılmıştır.



Ayrıca ilimiz merkez ilçelerinden Kocasinan İlçemizde 3 adet (1’i acil yıkım kararımız üzerine yıktırılmıştır); Melikgazi ilçemizde 2 adet olmak üzere toplam 5 adet ağır hasarlı konut tespit edilmiştir. Bu konutlardan; 14 katlı bir adet bina (acil yıkım kararımız üzerine yıktırılmıştır), 12 katlı bir adet bina ve 6 katlı bir adet bina Kocasinan ilçemizde; iki adet 5 katlı ağır hasarlı bina ise Melikgazi İlçemizde bulunmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak söz konusu konutlar tahliye edilmiştir.



Bugüne kadar tespit edilen ağır hasarlı yapıların ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için belediyelerine yazılı bildirimde bulunulmuştur.

İlimize Gelen Depremzedeler



Deprem bölgesinden ilimize, toplam 44.733 depremzede vatandaşımız 05.03.2023 tarihi itibariyle gelmiştir. Bu kişilerden 9.359 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınmaktadır. 35.374 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet etmektedir.



Gerek KYK yurtlarında gerekse kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda depremzede vatandaşlarımızın ayni yardım talepleri, valiliğimiz ve kaymakamlıklarımıza bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yerel yönetimler, STK’lar ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 22.271 depremzede vatandaşımızın ayni yardım talepleri karşılanmış ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 5.672 ailenin başvuruları değerlendirilerek 5.394.200 TL nakdi yardım yapılmıştır.



İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca depremzede vatandaşlarımızın ayni ve nakdi yardım talepleri alınarak taleplerin karşılanmasına paydaş kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte karşılanmaya çalışılmaktadır.



Psikososyal Destek



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilmiş olup, bu kapsamda toplam 11.474 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle ilimize gelerek KYK yurtları ile Milli Eğitime bağlı pansiyonlarda kalan 5.148 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir.



“Evim Yuvan Olsun” Yardımlaşma Kampanyası



Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası kapsamında, ilimiz ilçelerinden toplam 97 konut sahibi tarafından projeye katılım başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde; 36 konutun kullanıma uygun olmadığı, 16 bedelsiz konut ve 3 indirimli kiralık konut olmak üzere toplamda 19 konutun kullanıma uygun bulunduğu, geriye kalan 42 konutun ise kullanıma uygunluğunun değerlendirilme aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu konutların depremzede vatandaşlarımıza tahsis edilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.



Sağlık



Depremin ilk gününden bugüne kadar 11.148 depremzede hasta kabulü yapılmıştır.

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Halen Kayseri’de bulunan hastanelerde serviste 312 kişi, yoğun bakımda 110 kişi olmak üzere toplam 422 hasta yatarak tedavi görmektedir. Vefat eden 78, taburcu olan 10.548 vatandaşımız bulunmaktadır.



Hastanelerimize deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzede kabulü yapılmıştır.



Tedavisi tamamlanan 24 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş; 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.



Bugün itibariyle toplam 16 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir.



Sosyal Hizmetler



Deprem bölgesinden ilimize sosyal hizmetler kapsamında, 280 ağır engelli depremzede vatandaşımız getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirilmiştir. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezlerinde 7 çocuk bulunmaktadır. Ayrıca 23 yaşlı depremzede vatandaşımız ise özel huzurevlerine yerleştirilmiştir.



Eğitim



İlimizde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 13 okul ağır hasarlı; 1 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 18 okul ve pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri sorunsuz şekilde devam etmektedir. Bu okullar:



Ağır Hasarlı Okullar



Deprem öncesinde; Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mithatpaşa İlkokulu.



Deprem sonrasında ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözüakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi İlçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu, Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu, İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi.

Deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok’un yıkılması işlemleri tamamlanmıştır.



Orta Hasarlı Okullar



Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi ve Yahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu.



Orta hasarlı yapılarda ilgili mevzuat gereği “tamir ve tadilatı yapılıncaya kadar kullanılamayacağı” hükmü yer aldığından söz konusu yapıların tahliye süreci başlatılmıştır.



Deprem nedeniyle eğitimlerine Kayseri’de devam etme kararı alan öğrencilerin nakil işlemleri tamamlanmış olup, 03.03.2023 tarihi itibariyle her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısı 7.211 olarak gerçekleşmiştir. Nakil olarak gelen öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta gibi 7.100 kırtasiye seti hazırlanarak dağıtım süreci devam etmektedir.



Nakil Gelen Öğrenciler



Deprem nedeniyle ilimize gelerek okullarımıza nakil olan 5.148 öğrenciye yönelik; masal anlatıcılığı, kukla gösterileri, bilimsel deney etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları yöntemleriyle psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir.



Eğitimlerine ilimizde devam eden depremzede öğrencilere eksiksiz hizmet verebilmek, ihtiyaç analizleri doğrultusunda çalışma yapabilmek için öğrenci deprem veri takip sistemi yazılımı geliştirilerek kullanıma sunulmuştur.



İŞKUR



20 Şubat 2023 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca depremzedelerin kaldığı KYK yurtlarının tamamı, otel ve kamu misafirhanelerinde kalanların büyük bir kısmı ziyaret edilmiştir. Anons ve duyuru neticesinde görüşmeyi kabul eden 403 kişi işe yerleştirme konularında bilgilendirilerek kayıtları yapılmıştır.



Meslek odalarına bilgilendirme yazıları ulaştırılmış işverenlerimizin açık iş ilanı verme ve depremzedeleri işe alma konusunda hassas davranması ricasında bulunulmuştur.



Yapılan görüşmelerin ardından firmaların doğrudan işe aldığı kişiler hariç 208 kişi işe yerleştirilmiş olup firmalarla depremzedelere yönelik işe alım görüşmeleri devam etmektedir.



İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma uygulaması ile işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği başvuruları alınmaya başlanmıştır.



Depremden etkilenen illere yardım malzemelerinin sevkiyat işlerinde çalışmak üzere 402, KYK Yurtlarında depremzedelere hizmet vermek amacıyla 101 olmak üzere toplam 503 kişilik Toplum Yararına Program başlatılmıştır.

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