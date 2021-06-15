  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de korkunç rakam! Can kaybı 600 bini geçti
Valilik açıkladı! Şemdinli'de EYP ele geçirildi
Türkiye genelinde trafik denetimi yapıldı
Genç yetenek dikkatleri üstüne çekti!
Gündem Valilik açıkladı! Şemdinli'de EYP ele geçirildi
Gündem

Valilik açıkladı! Şemdinli'de EYP ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 20:05:00 - 2021-06-15 20:07:33
Valilik açıkladı! Şemdinli'de EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında eski bir mevzi içerisine gömülü vaziyette uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-2 Operasyonunun devam ettiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Açıklamada, “Operasyon kapsamında 15 Haziran 2021 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü Kelektepe mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılmış eski bir mevzi içerisine gömülü vaziyette 1 adet düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat olduğu değerlendirilen uzaktan komutalı EYP düzeneği, 1 adet altılı pil bloğu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup, bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay