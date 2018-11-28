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Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrası bazı okullarda eğitime ara verildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:00
Valilik açıkladı! Okullar tatil edildi

Edirne’de sele neden olan sağanak nedeniyle Valilik kararıyla bazı okullarda eğitime ara verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun sağanaktan dolayı ulaşımda ve binalarında sorun yaşanan okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Edirne’de 29 ve 30 Kasım tarihlerinde eğitime ara verilen okullar şunlar:

"Özel Edirne Sınav Temel Lisesi, Özel Edirne Bahçeşehir İlkokulu, Ortaokulu ve Fen Lisesi, Özel Filiz İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesi, Özel Edirne Safir İlkokulu, Ortaokulu, Anadolu Lisesi, Özel Yaren Anaokulu."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:00
  1. Edirne
  2. okullar tatil

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