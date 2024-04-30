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Sağlık Valilik açıkladı: Keneyi hafife almayın
Sağlık

Valilik açıkladı: Keneyi hafife almayın

Yeniakit Publisher
2024-04-30 09:11:00 -
Valilik açıkladı: Keneyi hafife almayın

Havaların ısınmasıyla birlikte bazı illerde kene vakaları görülmeye başladı. Sivas Valiliği konuyla ilgili vatandaşları uyardı.

Sivas Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKKA hastalığına yol açan kenelere dikkat edilmesinin, olası hastalık ve ölümlerin önüne geçeceği belirtildi.

Kenenin hafife alınmaması gerektiği aktarılan açıklamada, tarla, bahçe ve ahır gibi kene yönünden riskli yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmesi ve paçaların çorapların içerisine konulması gibi önlemlere dikkat edilmesi istendi.

Kenelere karşı tedbirin elden bırakılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin." ifadesi kullanıldı.

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