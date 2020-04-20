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Gündem

Valilik açıkladı! Karantina sona erdi

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.

2020-04-20 23:10:00 -
Valilik açıkladı! Karantina sona erdi

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Perşembe ilçesine bağlı Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ilgili mahallede karantina tarihinden itibaren 16 gün geçmesi ve bu sürede yeni vaka görülmemesi nedeniyle karantina kararının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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