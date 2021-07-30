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Gündem Valilik açıkladı! Hafta sonu açık tutulacak
Gündem

Valilik açıkladı! Hafta sonu açık tutulacak

Ankara Valiliği, KPSS'ye katılacak adaylar için ilçe nüfus müdürlüklerinin belli tarihlerde açık tutulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 21:49:00 -
Valilik açıkladı! Hafta sonu açık tutulacak

Ankara Valiliği, 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak KPSS’ye katılacak adaylar için ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “1 Ağustos 2021 ve 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için nüfus müdürlükleri açık tutulacaktır” denildi.

Açıklamada, “1 Ağustos 2021 ve 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında ‘Sınava Giriş Belgesi’ ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilmesi için 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri, 07.08.2021 Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri arasında ve 08.08.2021 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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