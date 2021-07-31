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Gündem Valilik açıkladı: 20 bin TL cezası var
Gündem

Valilik açıkladı: 20 bin TL cezası var

Denizli Valiliği, izinsiz drone kullanımına 20 bin TL ceza verileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 07:30:00 - 2021-07-31 07:34:56
Valilik açıkladı: 20 bin TL cezası var

Denizli Valiliği tarafından yayımlanan karar şöyle:

Sivil İnsansız Hava Araçları ve Amatör Havacılık Faaliyetleri kapsamında; hava araçlarının uyacağı usul ve esaslar, Denizli Valiliğinin 2019/01 sayılı genelgesiyle belirlenerek, resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Genelge kapsamında ilimiz genelinde uçuşa kısıtlanan alanlar belirlenmiş ve tüm İHA uçuşlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması gerektiği belirtilmiştir. Genelgede belirtilen kurallara uymayanlara ve izinsiz uçuş yapanlara Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden, 1.000 TL ile 20 bin TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. İHA (İnsansız Hava Aracı) kullanan vatandaşlarımızın, mağdur olmamaları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ‘www.iha.shgm.gov.tr’ adresinden kayıt oluşturmaları ve uçuş yapmak için ‘uçuş izin belgesini’ almaları ve istenildiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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