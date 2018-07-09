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Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
Valilik açıkladı: 2 terörist öldürüldü

VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada, önceki gün saat 13.30 sıralarında başlatılan takip sonucu il merkezine bağlı Akbulut köyü kırsal alanına Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen hava harekatında bir teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis özel harekat timlerince yapılan arama tarama faaliyeti sonucu çıkan çatışmada bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:49
  1. Hakkari
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