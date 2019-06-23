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Valiliği suçladılar! Onursuz homolar taşkınlık peşinde

İzmir'de yürüyüşleri yasaklanan ve taşkınlık çıkaran LGBT'li sapkınlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları duyurularla İstanbul Valiliğinin getirdiği yasağı da protesto ederek çıkaracakları olayların sinyalini veriyor.

23 Haziran 2019 Pazar 16:33
Valiliği suçladılar! Onursuz homolar taşkınlık peşinde

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Önceki gün İzmir Valiliğinin yasağına karşı çıkarak taşkınlık yapan LGBT'liler, sosyal medyadan yaptıkları duyurularla İstanbul'da olay çıkarmaya hazırlanıyor.

Onursuz LGBT'liler, 24-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da 'onur haftası' etkinlikleri düzenleyeceklerini duyurduklarında binlerce kişi sapkınlara tepki göstermişti. İstanbul Valiliği 21 Haziran'da açıkladığı kararla Taksim ile birlikte Bakırköy Meydanı'nda da yürüyüşün yasaklandığını duyurdu.

Provokasyon hazırlığındalar

Onursuz ibneler valiliğin yasaklamasından sonra, sosyal medya hesaplarından provokatörlük yapmaya başladılar. Valiliğin açıkladığı yasağı hükümete yaranmak diye yorumlayan sapkın güruh, İzmir'de olduğu gibi İstanbul'da da taşkınlık çıkaracağını ve yasak dinlemeyeceklerini duyurdu.

İzmir'de olaylar yaşanmıştı

İzmir'de yasağı çiğnemek isteyen sapkınların provokasyonu sonucu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayları sosyal medyadan polis bize saldırıyor diğerek duyuran sapkınlar, an be an gelişmeleri paylaşarak provokasyonlarına sosyal medya üzerinden devam ettiler. Yaptıkları yeni paylaşımlarla sosyal medyada gerginlik oluşturmaya çalışan onursuzlar, İstanbul için de taşkınlık çıkaracaklarının bilgilerini paylaşıyor.

Kim bu aktivistler?

Onursuz sapkınlar yarın başlatmayı planladıkları yürüyüşlerine ilişkin mesajlar paylaşırken adlarına 'aktivist' denilen kişilerin desteğini de alıyor. Bu arada LGBTİ'li sapkınlar, 25 Haziran Salı günü saat 20.00’de İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde buluşacak ve yaşam tarzlarına ilişkin doğru yolu gösteren kişi ve kurumları hedef göstererek adına 'Hormonlu Domates Ödül Töreni' dedikleri bir program düzenleyecek.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:33
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  8. Bakırköy Meydanı
  9. Provokasyon
  10. İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
  11. LGBTİ
  12. Hormonlu Domates Ödül Töreni

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