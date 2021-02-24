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Yerel Vali'den yardım istedi! Aylık geliri şoke etti
Yerel

Vali'den yardım istedi! Aylık geliri şoke etti

Zonguldak'ta Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan halk toplantısında yardım isteyen kadının aylık gelirinin 7 bin TL olduğu ortaya çıktı. Kadının bu rakamı reddetmesi üzerine Vali, Yeniden araştırma yapılsın sonra tekrar bakalım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:59:00 -

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yardıma ihtiyacı bulunan vatandaşlar için bir halk toplantısı düzenledi. Gelen vatandaşlardan bir kadın zor durumda olduğunu söyleyerek Vali Tutulmaz'dan destek istedi.

Aylık 7 bin TL gelir

Vali Tutulmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek'e vatandaşın neden yardım alamadığını sorunca, herkesi şoka uğratan bir gerçek ortaya çıktı. Civelek, vatandaşın evine aylık 7.000 TL gelir girdiğini ve bu yüzden yardım edemediklerini belirtti.

"Yeniden araştırma yapılsın"

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Vali, karşısındaki kadına "Yeniden araştırma yapılsın, sonra tekrar bakalım. Çünkü senin dediğinle müdürün dediği arasında büyük fark var" dedi. Kadının itirazlarını dinleyen Tutulmaz, son olarak vatandaşın içinin rahat olmasını istediğini, araştırmaların neticesine göre yardım yapmayı tekrar değerlendireceklerini söyledi.

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