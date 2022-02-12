Vali'den tarihî "af" hatırlatması
İskilipli Atıf Hoca'yı seven Türkiye toplumuna ahde vefa örneği sergileyerek İskilipli'yi mezarı başında yâd eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı hatırlatmalarla takdir topluyor. Vali Çiftçi yayınladığı mesajla İstiklal Mahkemeleri kararlarına karşı çıkarılan af kanununu hatırlattı.
YENİ AKİT ANKARA
İskilipli Atıf Hoca'yı seven Türkiye toplumuna ahde vefa örneği sergileyerek İskilipli'yi mezarı başında yâd eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yaptığı hatırlatmalarla takdir topluyor. Vali Çiftçi yayınladığı mesajla İstiklal Mahkemeleri kararlarına karşı çıkarılan af kanununu hatırlattı.
İşte Vali'nin hatırlattığı o kanun:
"16.7.1938 tarih ve 3961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Af Kanunun 1.maddesi: “İstiklal mahkemeleri kararı ile mahkum edilmiş olanlar affedilmişlerdir. Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkumiyetleri infaz olunanlar hakkında bütün hukuki ve fer’i netayiç ve tesiratına şamildir.”