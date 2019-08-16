0553 313 94 23

Vali’den Sivasspor’a baklava dopingi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 19:36
Vali’den Sivasspor’a baklava dopingi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti.


Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni sezonun ilk hafta maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor’u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.


Yiğidolar’ın Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Vali Ayhan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızı-beyazlı takıma Beşiktaş maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti.



“Her zaman arkanızdayız”


Ziyarette konuşan Vali Ayhan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, “Sivas olarak her zaman arkanızdayız. Fenerbahçe ile oynadığımız Cumhuriyet Kupası maçından sonra daha da heyecanlandık. Harika bir futbol, müthiş bir ambiyans vardı. Beşiktaş maçını kazanacağımıza olan inancım tam. Biz de tribünden güç ve destek vereceğiz. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum” dedi.


Ziyarette ayrıca Başkan vekili Erdal Sarılar’a doğum günü sürprizi yapıldı. Vali Ayhan beraberinde getirdiği pastayı keserek Sarılar’ın doğum gününü kutladı.


Vali Ayhan, ayrıca kaleci Samassa’ya penaltı atışı da yaptı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve As Başkan Faruk Taşseten de yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
    1. Sivasspor'da Beşiktaş maçı..
    2. Silah sesi mahalleyi sokağa döktü
    3. Mideye iyi gelen yiyecekler nelerdir?..
    4. Çorum’da depo yangını
    5. Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
    6. Vizesiz gidilebilen ülkeler Türkiye’ye..
    7. Firari hükümlü piknikte mangal..
    8. Hakkari’de şehit ve gazi ailelerine..
    9. Avrupa borsaları haftayı yükselişle..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
    11. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan..
    12. Vali’den Sivasspor’a baklava dopingi
    13. Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu..
    14. Kırım Kongo Uzmanı yanlış bilinenleri..
    15. Sudan sokaklarından Türkiye'ye "hayır..
    16. Hindistan'da aşırı yağışların..
    17. Esad Rejimi İdlib’i bombaladı: 1 ölü
    18. Patrick Twumasi Gazişehir Gaziantep’te
    19. Sivasspor, Beşiktaş maçı..
    20. Malatya'da baraj gölünde boğulma
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Korkutan açıklama: Vaktimiz kalmadı, 7,5 büyüklüğünde deprem olacak
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler