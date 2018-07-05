Vali'den kayıp Ufuk'la ilgili flaş açıklama
Hatay'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor.05 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürerken Hatay Valisi Erdal Ata, kayıp Ufuk ile ilgili bir açıklama yaptı.
Vali Ata, ''Bir sonuca ulaşamadık. Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok'' dedi.
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