Vali'den kayıp Ufuk'la ilgili flaş açıklama

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürerken Hatay Valisi Erdal Ata, kayıp Ufuk ile ilgili bir açıklama yaptı.

Vali Ata, ''Bir sonuca ulaşamadık. Arama çalışmalarında herhangi bir bulgu yok'' dedi.