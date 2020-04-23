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Aktüel

Vali’den 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

2020-04-23 20:00:02 -
Vali’den 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Bayramı çerçevesinde 23 Nisan’da doğan 11 çocuğa doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ genelinde 11 ilçede 23 Nisan tarihinde doğan çocuklarla telekonferans görüşme gerçekleştirip çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutlarken, çocuklarda çeşitli şiirler okudu. Vali Yıldırım 23 Nisan ve doğum günü olmaları sebebiyle çocuklara hediye ve pasta gönderdi. Çocuklar ise Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a teşekkür ettiler.

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