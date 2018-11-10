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Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın

Konya'da düzenlenen 10 Kasım törenine katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yaşanan gecikme nedeniyle sorumlu müdüre tepki göstererek "Hepsini görevden alın"' diye talimat verdi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53
Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın

Konya'da, Mustafa Kemal'in ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende yaşanan gecikme nedeniyle İstiklal Marşı, 09.05'te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşuyla birlikte okundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, törenin ardından sorumlu müdüre tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Hepsini görevden alın"' diye talimat verdi.

Mustafa Kemal'in vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali'den tuhaf talimat: Hepsini görevden alın

Törende çelenk konulmasıyla başladı. Saatler 09.05'e az bir süre kalınca Vali Cüneyit Orhan Toprak, görevlilere İstiklal Marşı'nın okunması gerektiği uyarısında bulundu. Ancak uyarıya rağmen okunmadı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Vali Toprak da görevlilere 'İstiklal Marşı'na geçin' diye tepki gösterdi.

Gecikme nedeniyle sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Tören sonrası Vali Toprak, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterip ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali'ye tören yönettiriyorlar" diye talimat verdi.

Vali Toprak, anıtta düzenlenen törenin ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenecek programa geçerken de yanında bulunan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile yaptığı sohbette, görevlileri 3-4 kez müdahale etmesine rağmen İstiklal Marşı'nın okunmadığını anlattı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:53
  1. Konya
  2. 10 kasım
  3. Cüneyit Orhan Toprak
  4. Abdüllatif Şener
  5. Mustafa Kemal
  6. Uğur İbrahim Altay

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