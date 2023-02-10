Vali Yerlikaya'dan açıklama! İşte deprem bölgelelerine sevk edilenler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirden deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba, 5 bin 675 çadırın, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.