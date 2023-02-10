  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali Yerlikaya'dan açıklama! İşte deprem bölgelelerine sevk edilenler
Gündem

Vali Yerlikaya'dan açıklama! İşte deprem bölgelelerine sevk edilenler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 20:32:00 -
Vali Yerlikaya'dan açıklama! İşte deprem bölgelelerine sevk edilenler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirden deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba, 5 bin 675 çadırın, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor
Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor

Aktüel

Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor

Depremlerde vefat eden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi
Depremlerde vefat eden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

Gündem

Depremlerde vefat eden 13 kişinin cenazeleri 5 ilde defnedildi

UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı
UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

Dünya

UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası
Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

Gündem

Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

Depremin merkez üssünde dondurucu soğukta arama-kurtarma çalışması!
Depremin merkez üssünde dondurucu soğukta arama-kurtarma çalışması!

Gündem

Depremin merkez üssünde dondurucu soğukta arama-kurtarma çalışması!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23