Vali Yerlikaya İstanbul'daki cemevlerini ziyaret etti

Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi.

Vali Yerlikaya, ziyaretleri kapsamında Kartal Cemevini ziyaret ederek, Selami Sarıtaş Dede ile bir araya gelmesinin ardından Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileri ile Kartal cemevinde görüştü.

Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Türbeyi ziyaret eden İstanbul Valisi Yerlikaya, dua ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Yerlikaya en son ziyaretini ise, Sarıgazi Cemevinde yaparak, Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal SAĞIR ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara'da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliğimizi korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi. Vali Yerlikaya ziyarette, 7 Ağustos Pazar günü bu yıl ikincisi düzenlenecek Yas-ı matem oruç açma buluşması davetini de yineledi.