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Gündem Vali Yerlikaya duyurdu... Alçak terör saldırısında yeni gelişme
Gündem

Vali Yerlikaya duyurdu... Alçak terör saldırısında yeni gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında, yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 18:10:00 -
Vali Yerlikaya duyurdu... Alçak terör saldırısında yeni gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 61'i taburcu oldu. 14 hastamızın serviste, 6 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum" ifadesine yer verdi.

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