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Vali Yazıcı: “Üretim olmadan kalkınma mümkün değil”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
Vali Yazıcı: “Üretim olmadan kalkınma mümkün değil”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit ilçesindeki bazı sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.


Vali Ersin Yazıcı, bir simülasyon makine firması ve bir vantilatör üretici firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Yazıcı, hem işçilerin hem de işverenlerin talep ve beklentilerini yerinde dinlemek adına bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vali Ersin Yazıcı’nın ilk ziyareti simülasyon makineler üreten bir firmaya oldu. Vali Yazıcı daha sonra ise vantilatör fabrikasını ziyaret etti.


Ülke olarak sanayide ilerlememiz adına potansiyelin var olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Ülkemizi kalkındırmak, ilimizi daha da gelişmiş hale getirmek ve istihdama katkı sağlamak yüksek teknoloji ürünleri üretmekle mümkündür. Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda üreticilerimizin katkılarına inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Balıkesir her bakımdan, tarımıyla, sanayisiyle ön planda olan bir şehir. Üretim olmadan kalkınmanın devamlılığının olması mümkün değil. Tüm üreticilerimize, ekonomimize katkı sağlayan sanayicimize teşekkür ediyorum" dedi.


Sanayisiyle, ticaretiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla ve diğer tüm sektörleriyle birlikte Balıkesir’i daha yaşanılabilir hale getirmek için şehrin tüm dinamiklerinin aynı hedefe odaklanması gerektiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Her alanda büyük hedeflerimiz olmalı. Önemli olan belirlediğimiz hedeflere koşar adımla gitmemizdir" diye konuştu.


Balıkesir’deki kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, Türkiye’nin her alanda başarılı olması için herkesin var gücüyle çalışmasının önemli olduğunu vurguladı. Balıkesir’in ihracatını yükselten önemli sektörlerin olduğunu belirten Vali Yazıcı, bu sektörlerin şehrin hem sanayisini hem de ticaretini arttırdığını kaydetti. Balıkesir’in daha çok kalkınması için her türlü çabayı gösteren sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Türkiye’nin ekonomik anlamdaki büyümesinin üretimle olacağına işaret etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:46
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