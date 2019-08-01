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Vali Yazıcı “Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Güre Mahallesinde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:17
Vali Yazıcı “Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Güre Mahallesinde faaliyet gösteren zeytin ve zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Balıkesir Valisi Yazıcı “Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım” dedi.


Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın da eşlik ettiği ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Agah Ferhatoğlu Vali Yazıcı’ya fabrikayı gezdirerek ürünlerin oluşum süreçleri hakkında bilgi verdi. Vali Yazıcı, gösterdiği ilgi ve verdiği bilgilerden dolayı Mehmet Agah Ferhatoğlu’na teşekkür ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi.


Zeytin ve zeytinyağının Balıkesir için çok önemli olduğunu, yerli üretim konusunda markalaşmanın gerekliliğini vurgulayan Vali Yazıcı, yönetim kurulu üyeleri ile sohbet etti.


Vali Ersin Yazıcı, zeytin ve zeytinyağının Balıkesir’in ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi.


Balıkesir zeytininin ve zeytinyağının çok kaliteli ve lezzetli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Bizler, devlet olarak her konuda başta zeytin üreticisi olmak üzere her konuda üreticimizin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabalar tüm hızıyla sürecektir. Ülkemizde insanların zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmamız lazım. Bu konuda devlet olarak, kamu kurumları olarak, valilik olarak biz üreticilerimizle işbirliği yapmaya mecburuz ve buna hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimizde üretilen zeytinin yine ilimizde işlenerek pazarlanması üreticimizin daha çok kazanması açısından önemli." diye konuştu.


Türkiye’de her geçen gün zeytinyağı tüketiminin artmakta olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir’e ’Türkiye’yi Doyuran İl’ diyoruz. Her noktada her türlü tarımsal ürün bu kentimizde üretilmektedir. Biz yaptığımız işin her zaman en iyisini yapmak zorundayız. Zeytinin, zeytinyağının üretimini, kalitesini arttırmak, marka oluşturmak üzere Balıkesir’de son yıllarda üreticilerimiz ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, verimlerinin yükseltilmesi ve zeytinyağı üretim tesislerinin modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması hususlarında değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:17
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