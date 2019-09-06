Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a ziyaret Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcıları Ali Bezirgan, Kenan Eskin ve Mustafa Güney ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Ali Bezirgan, Kenan Eskin ve Mustafa Güney, Rektör Uysal’a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular.

Rektör Uysal,Beziran, Eskin ve Güney’e iyi dileklerinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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