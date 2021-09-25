Vali ve belediye başkanı duyurdu! O ilimizde kısıtlama getirildi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Valilikte düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentin salgın sürecindeki durumunu değerlendirdiklerini söyledi.

Aşılama oranında Türkiye ortalamasının hala altında olduklarını ifade eden Bilmez, "Bu konuda gerekli çabaların gösterilmesi için özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Müftülüğümüz ve diğer bütün kamu kurumlarımızla uyum ve ahenk içinde bu rakamı yukarı çıkarmak için inşallah seferber olacağız." dedi.

Vali Bilmez, sağlıkçıların sürekli sahada olduğunu belirterek, vaka sayılarında azalmanın yaşandığını dile getirdi.

Hastanedeki doluluk oranlarının da düştüğünü anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Normal servis doluluk oranımız yüzde 15 civarında, yoğun bakım doluluk oranımız da yüzde 30 civarında. Ama geçen aylarda bunlar yüzde 90'lara kadar çıktı. Onun için bizim tedbirleri elden bırakmamamız, mesafe, maske ve hijyen konusundaki duyarlılığımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Hava bölgemizde yavaş yavaş soğuyor. Onun için taziyeler genelde artık kapalı alanlarda yapılıyor. Taziyelerde toplu yemekte bulunulmaması için bugün özellikle bir karar aldık. Bu kararlarımız bütün taziye yerlerine tebliğ edilecek. Taziye yerinde su ve çay ikram edilebilecek ama toplu yemek yenilmeyecek. Bunun için de güvenlik güçlerimiz özellikle öğle saatlerinde denetimde bulunacak."

"Havalar soğudu, riske karşı duyarlı olmamız gerekiyor"

Kurallara uymayanlara uyarı ve ikaz sonrası cezai işlem uygulanacağını anlatan Bilmez, vatandaşların düğünlerde de maske, mesafe, hijyen ve süre konusunda dikkatli olmasını istedi.

Sağlıkçıların emeğine saygı ve zor dönemleri geride bırakan esnafın rahat etmesi için herkesi kurallara uymaya ve aşı olmaya çağıran Bilmez, şunları kaydetti:

"Okullarımız birkaç haftadır eğitime devam ediyor. Bugüne kadar okullarda vaka konusunda bir sıkıntı görmedik. Ama yer yer bazı okullarımızda vakalarımız oldu. Bir vaka olduğu zaman o sınıftaki öğrencileri yakın temaslı kabul edip izole ediyoruz ama diğer sınıflarda eğitime devam ediyoruz. Bugüne kadar 13 öğretmenimizde ve 20 civarında öğrencimizde vaka tespit edildi. İlimizdeki öğretmen sayısı 19 bin, öğrenci sayımız ise 330 bin civarında. Rakamı düşündüğümüzde şu an durumumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama havaların soğumasıyla bir riske de maruz kalabiliriz. Onun için hepimizin duyarlı olması gerekiyor."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Eczacı Odası Başkanı Fikret Baransel, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili Sedat Ünal katıldı.