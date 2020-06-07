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Vali uyardı: Vakalar arttı ziyaretleri erteleyin

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de son bir haftadaki koronavirüs vakalarının artışının ziyaretler nedeniyle olduğunu duyurarak, ziyaretlere ara verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 23:16:00 -
Vali uyardı: Vakalar arttı ziyaretleri erteleyin

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim.” uyarısını yaptı.

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