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Gündem

Vali uyardı: İlimize gelmeyin

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak bayramda vatandaşların Burdur'a gelmemesini ve bulundukları yerlerde kalmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:13:00 -
Vali uyardı: İlimize gelmeyin

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla diğer illerden Burdur’a gelmeyi planlayanlar için önemli bir uyarıda bulundu.

'Bulunduğunuz yerde kalın' uyarısı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ve yaz tatili dolayısıyla Burdur'a gelecek vatandaşların, Corona Virüs salgını tedbirleri kapsamında Burdur'a girişlerinde 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklarını belirten Vali Şıldak, bu hassas süreçte vatandaşların tatil için seyahat etmemeleri ve bulundukları yerde kalmaları gerekliliğine dikkat çekti.

Gelenler karantinada tutulacak

Uyarıları dikkate almayarak gelenlerin ise ancak 14 günlük karantina süresinin sonunda, ikametlerine gitmelerine izin verileceğini ifade etti.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir" ifadelerinde bulundu.

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