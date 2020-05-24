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Aktüel

Vali Toraman’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kütahya Valisi Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:58:49 -
Vali Toraman’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Vali Toraman, Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram’ın ailesini ziyaret etti.


Vali Dr. Ömer Toraman, 1984 yılında Hatay’ın Dörtyol ilçesinde şehit düşen Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram’ın Büyük Saka Köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit babası Nazif Karabayram’ın bayramını tebrik eden Vali Toraman, istek ve arzularını dinledi. Kahraman vatan evlatlarının ailelerinin birer emanet olduğunu belirten Vali Toraman, devletin şehit ailelerin daima yanında olduğunu söyledi. Büyük Saka Köyü Şehitliğini de ziyaret eden Vali Toraman, Şehit Jandarma Er İsmail Karabayram ile Şehit Sami Sarı’nın kabrine karanfil bırakıp dua etti.

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