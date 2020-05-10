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Aktüel

Vali Toraman ile eşinden “Anneler Günü” ziyaretleri

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Anneler Günü sebebiyle 102 yaşındaki Hava Korkmaz ile Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:33:38 -
Vali Toraman ile eşinden “Anneler Günü” ziyaretleri

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Anneler Günü sebebiyle 102 yaşındaki Hava Korkmaz ile Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.


Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Evliya Çelebi mahallesinde yaşayan 102 yaşındaki Hava Korkmaz ile Suriye’nin İdlip kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın annesi Hatice Yılmaz’ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü tebrik etti. Ziyarette Vali Toraman ile eşi Hava Korkmaz ile şehit annesi Hatice Yılmaz’a çiçek ve hediye takdim etti.



“Asırlık çınarlarımız için hatıra ormanı oluşturuldu”



İçişleri Bakanlığı ile Hz. Hatice Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Sakarya’da “Cennet Anneleri” adında hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten Vali Ömer Toraman, Kütahya’da yaşayan 100 ve üzeri yaştaki 14 annemiz için hatıra ormanına birer fidan dikildiğini söyledi.


Anneler Günü sebebiyle düzenlenen ziyaretlerin gün boyu devam edeceğini belirten Vali Toraman, ziyaretlerin il merkezinde emniyet, jandarma personeli ile birim müdürleri, ilçelerde ise kaymakamlar aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takılan ve sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.

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