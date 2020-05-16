  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Sağlık

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerini ziyaret ederek yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde denetleyerek, tedbirlerin uygulanması konusunda bilgi aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:51:25 -
Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerini ziyaret ederek yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önemleri yerinde denetleyerek, tedbirlerin uygulanması konusunda bilgi aldı.


Vali Ömer Toraman’ın başkanlık ettiği Tavşanlı, Emet ve Hisarcık ilçelerinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ile Kütahya Valiliği koordinesinde, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları görüşüldü.


Vali Toraman, toplantıların ardından jandarma ve polis uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmalar ve kontroller hakkında bilgiler aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı