Vali Su Kurban Bayramı’nı kutladı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sevgi, saygı ve dostluk duygularının en derin haliyle buluştuğu, birlik, beraberlik vekardeşlik bağlarının daha da pekiştiği, milletin en güzel hasletlerinden olan paylaşma,yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşatıldığı bir Kurban Bayramı’nadaha eriştiklerini belirterek, "Bayramlarımızı, millet olarak bizi biz yapan, tarihsahnesinde daima güçlü bir millet olarak yer almamızı sağlayan inancımızın vekültürümüzün çok önemli simgelerinden biri olduğu bilinciyle, taşıdığı anlam ve manayauygun olarak idrak etmek için gayret göstermeliyiz. Bu çerçevede bayram süresinceşehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluşmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye,yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, büyüklerimizin hayır duasını almaya,küçüklerimizin heyecanına ortak olmaya, yardıma muhtaç olanlarla imkanlarımızıpaylaşmaya ve böylelikle bayramın manevi havasını mümkün olduğunca hep birlikteteneffüs etmeye çalışmalıyız" dedi.

Su, mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladığını belirterek, bayramıntüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temennisinde bulundu.