  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:05:29 -
Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.


Vali Recep Soytürk, AK Parti İl Başkan Mehmet Murat Karataş ile AK Parti İl Yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Daha sonra Vali Soytürk, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile İl yönetim kurulu üyeleri ve İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek geçmiş ramazan bayramını kutladı.


Vali Soytürk, Korona Virüs ile ilgili alınan tedbirler ve bu süreçte yapılanlar hakkında siyasi parti il temsilcilerine bilgi verdi. Dostane sohbet içerisinde geçen görüşmelerde Vali Soytürk’e Kilis’te yapılanlar ve bilgilendirme için teşekkür etiller.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı