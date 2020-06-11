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Aktüel

Vali Seymenoğlu, ANA FRUIT Tesislerini ziyaret etti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Mücevre mevkinde bulunan ANA FRUIT tasnif ve paketleme tesislerini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:32:52 -
Vali Seymenoğlu, ANA FRUIT Tesislerini ziyaret etti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Mücevre mevkinde bulunan ANA FRUIT tasnif ve paketleme tesislerini ziyaret etti.


Eğirdir Mücevre Mevkiinde bulunan ANA FRUIT tasnif ve paketleme tesislerini ziyaret eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şirket sahibi Mustafa Erdoğan ve şirket ortaklarından bilgi aldı. Vali ve beraberindeki heyet, şuan ihracat için işlenmekte olan kirazın tasnif ve paketleme ünitelerini gezdi, çalışanlara kolaylıklar diledi. Seymenoğlu’na tesisin çalışmaları hakkında bilgiler veren Şirket sahibi Mustafa Erdoğan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.


ANA FRUIT tesislerinde standartlarına uygun tasnifleme, paketleme ve ambalajı yapılan kirazlar, frigofrik araçlarla yurtdışı pazarlarına sunuluyor. Ürünler başta Rusya olmak üzere Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda, Çin ve pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

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