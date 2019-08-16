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Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti

- Vali Ayhan, futbolculara baklava ikram etti

16 Ağustos 2019 Cuma 20:29
Vali Salih Ayhan, Sivasspor'u ziyaret etti


SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vali Ayhan, yeni sezonun ilk haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Ayhan, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, Beşiktaş maçında başarı dileklerini iletip, baklava ikram etti.

Vali Ayhan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas olarak her zaman arkanızdayız. Fenerbahçe ile oynadığımız Cumhuriyet Kupası maçından sonra daha da heyecanlandık. Harika bir futbol, müthiş bir ambiyans vardı. Beşiktaş maçını kazanacağımıza olan inancım tam. Biz de tribünden güç ve destek vereceğiz. Bir vali olarak, bir taraftar olarak her zaman yanınızdayım. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'a doğum günü sürprizi yapıldı. Vali Ayhan, beraberinde getirdiği pastayı keserek Sarılar'ın doğum gününü kutladı.

Vali Ayhan, daha sonra kulüp binasına geçerek kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerle bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:29
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