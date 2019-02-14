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Vali Şahin: Ankara’nın huzuru için çalışıyoruz

Gazetemiz Akit'e açıklamalarda bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’nın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını belirterek özellikle bağımlılıkla mücadele için önemli çalışmaların yapıldığının üstünü çizdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:17
Vali Şahin: Ankara’nın huzuru için çalışıyoruz

 Yeni Akit  Ankara 

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk, Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret ederek, Ankara’nın huzur ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirler ve halkın şehrin imkânlarından daha iyi yararlanabilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Şahin şehirlerin huzuru için çalıştıklarını belirterek özellikle bağımlılıkla mücadele için önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Şahin, uyuşturucu bağımlılığının asrımızın en büyük sorunu olduğunu belirterek, “Devletimiz bu anlamda son yıllarda farkındalık oluşturmak üzere bir dizi tedbirler aldı. Yüksek Kurul’un talimatları, hazırlanan eylem planları ve strateji belgesi çerçevesinde bizler de illerde gençlerimizi, halkımızı bu illetten uzak tutmaya gayret ediyoruz ve bu konuda gerekli çalışmaları olabildiğince yaygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 488 bin civarında vatandaşımız ve formatörümüz eğitildi” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:17
  1. Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı
  2. Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk
  3. Ankara Valisi Vasip Şahin
  4. Vali Şahin
  5. uyuşturucu bağımlılığı
  6. Yüksek Kurul

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