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Vali Recep Soytürk’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
Vali Recep Soytürk’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Recep Soytürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlandığını ifade ederek, “Ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, en zor koşullarda ve her şeyin bittiği sanılan bir dönemde, yüce Milletimizin bağımsızlığı uğruna gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 97. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuş ve zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bilinmelidir ki, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kilisli hemşerilerimin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08
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