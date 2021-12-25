Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, İlçe Kaymakam’ı Hasar’dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

18 Derslikli Atatürk İlkokulu törenle hizmete girdi

Şirvan 18 Derslikli Atatürk İlkokulu açılış törenine katılan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyeti, öğrenciler sevgi gösterileri ile karşıladı.

Aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

“3 Haziran 2021 tarihinde bu okulun temel atma töreni için burada hep beraberdik. Şimdi de bugün 24 Aralık okulun açılışı için bir aradayız. 18 derslikli Şirvan Atatürk İlkokulu çok kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi. Okulumuz, yaklaşık 2 milyon 900 bin TL bir maliyeti var ve burada 300'e yakın çocuğumuz eğitim ve öğretime devam ediyor. 4 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilimizde çok büyük çok önemli kamu ve özel sektör, yatırımlarının açılışını yaptılar, Şu anda elimizde devam eden birçok kamu yatırımları, okul inşaatı var ve tamamlananları hemen hizmete açıyoruz. Ancak bazı eskiyen ve yenilenmesi gereken okullarımız var bunları da yatırım programına alıyoruz. Her şey Türkiye için, Siirt için, insanlarımız için, geleceğimizin teminatı çocuklarımız, evlatlarımız, yavrularımız için. Onlar bizim her şeyimiz ve Şirvan'ı, Siirt'i, Türkiye'yi geliştirecekler, kalkındıracaklar. Bizim evlatlarımız, Türk milletinin evlatları, bütün bölgeye, bütün insanlığa barışı huzuru getireceklerdir. Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra sınıfları gezerek, öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra ‘Afacanlar Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu minik öğrencilerle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Şirvanda örnek bahçelere 400 bin TL destek

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra GAP idaresi tarafından finanse edilen ‘Yüksek Telli Bağ Sistemi Projesi’ kapsamında 18 çiftçiye dağıtılacak 2500 adet demir direklerin dağıtım törenine katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, GAP idaresi tarafından finanse edilen proje ile Şirvan ilçesine bağlı 11 köyde, 18 kişiye 51,6 dekar alanda örnek bahçe kurulacağını, oluşturulacak bahçeler bölge çiftçileri için örnek teşkil edeceğini söyledi.

Demirhan, Bölgede yapılan geleneksel bağcılık yerine, verimi çok yüksek olan ‘Yüksek Telli Bağ Sistemi Projesi’nin yaygınlaştırılması amacıyla örnek bahçeler kurulacaktır. Bağcılıkta modern budama ve terbiye sistemlerinin uygulanması ile üzüm üretiminde verim ve kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.” dedi.

Tayfi üzüm yaprağı salamura tesisi projesi

Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi Projesi ile ilgili bilgi veren Demirhan, “Proje ile Şirvan ilçemize bağlı Pirinçlik köyünde kadın kooperatifi kurulacağını, Pirinçlik köyümüzde kurulacak Tayfi üzümü yaprağı salamura tesisi ile Şirvan ve Pervari bölgelerinden ilk etapta 2 bin ton ilerleyen yıllarda da 5 bin ton yaprağı salamura şeklinde işlenmesi hedeflenmektedir. Ağırlıklı olarak kadınlarımızın üretim sürecinde yer alacağı proje ile ilimiz ekonomisine yeni bir gelir kaynağı ve istihdam kapısı sağlanacaktır.” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından çiftçilerle demir direkler törenle dağıtıldı.

Çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, kendileri ile hatıra fotoğraf çektirdi.

“Adıgeçen” ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İlçe merkezinde vefat eden ‘Zeki Adıgeçen’ adlı vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin acılarını paylaşarak, başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit ailesini konutunda ziyaret etti

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki ilçe heyeti daha sonra 23.08.1993 tarihinde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından Akçayır Köyünde yapılan katliamda eşi ve dört kardeşi şehit olan ve bir kardeşi de yaralanarak gazi olan Nevzat Abaca adlı şehit yakınını konutunda ziyaret etti.

Şehit ailesi Abaca’ya başsağlığı dileyerek, bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve taleplerini dinledi.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamı lanetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, “Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. ” dedi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “Son teröristetkisiz hale getirilinceye kadar halkımızın da desteği ile mücadelemiz azimleve kararlılıkla devem edeceğini sözlerine ekledi.

Şehit aile ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, Şirvan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma komutanlığında kahraman Mehmetçiklerle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili bilgi aldı.

Şirvan ilçesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt’te döndü.

Vali Hacıbektaşoğlu’nun ilçe ziyaret programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan katıldı.