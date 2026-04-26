Duyurdular: Dünyanın en iyi 12 kayısısı belirlendi! Listede Türkiye’den o şehir var Asya ülkesi Çin yerine Türkiye'yi seçtiğini duyurdu: Baykar ile anlaşmak üzereyiz Sinan Engin 'Kim kaybederse hakeme yüklenecek' dedi: Derbi senaryosunu yazdı Zahmeti az lezzeti çok! Ev yapımı su böreği, dışı çıtır, içi ise yumuşacık... Emine Erdoğan'dan Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ne ilişkin paylaşım Uyarıya kulak verin: Çocuğunuzun öfkesi sadece bir 'huy' olmayabilir: İşte görmezden gelinen o tehlikeli sinyaller Bomba harekat: Saint-Maximin Türkiye'ye dönüp ezeli rakibe transfer oluyor 3 miligram ve sonrası ise... Kafein ne zaman riskli olur? Aman dikkat... Tatile çıktığınızda pasaportunuzu... Adaptörünüzü mü unuttunuz? Çözüm odadaki televizyonda gizli! En pratik aletlerden biri... Mikrodalgada asla ısıtmamanız gereken 7 gıda!
Bu sorunu kökten çözecek... Evdeki güvelerden bu yöntemle saniyeler içerisinde kurtulun!
Bu sorunu kökten çözecek... Evdeki güvelerden bu yöntemle saniyeler içerisinde kurtulun!

Evdeki güvelerden bu yöntemle saniyeler içerisinde kurtulmanız mümkün...

Bahar temizliği yaparken en sevdiğiniz kazağınızda veya ipek gömleğinizde o can sıkıcı küçük delikleri mi fark ettiniz? Eğer cevabınız evetse, dolabınızda çoktan bir "istila" başlamış olabilir! Ancak endişelenmenize gerek yok. Uygulayacağınız bu basit ve etkili adımlarla bu sorunu kökten çözebilirsiniz.

Uzmanlara göre nisan ve mayıs ayları, güve hareketliliğinin arttığı dönemlerden sayılıyor ve dişi güveler uygun alan bulduklarında yüzlerce yumurtayı bu alana bırakabiliyor.

Karanlık, havasız, tozlu ve uzun süre açılmayan dolap içler ise onlar için en ideal ortamlardan biri haline geliyor.

Özellikle yün, kaşmir ve ipek gibi doğal kumaşlar oldukça büyük bir risk taşıyorlar. Bu nedenle yalnızca uçan güveyi kovmak aslında çoğu zaman yeterli olmuyor.

Dolap içerisinde kötü koku, toz birikimi, uzun süredir giyilmeyen kıyafetler ve dip köşelerde kalan kumaşlar güveleri kendilerine çekebiliyorlar.

Kıyafet üzerinde küçük delikler fark etmeye başladıysanız sorun genellikle daha önce başlamış oluyor.

O nedenle ilk adım paniklemek değil, dolabın tamamını gözden geçirmek ve yaşam alanlarını temizlemekten geçiyor. Dolap ve çekmecelerdeki tüm kıyafetlerinizi çıkarın, iç yüzeyleri elektrikli süpürge yardımı ile detaylı şekilde temizleyin. Bu temizlik sırasında köşe noktaları ve çatlak alanları atlamamaya özen gösterin.

Kullanılmayan kıyafetlerinizi yıkayarak tamamen kuruttuktan sonra kaldırın. Kirli ya da ter kokusu taşıyan kumaşlar güveleri kendilerine daha çok çekebilir.

Küçük kumaş keseleri alarak içerilerine lavanta, biberiye, defne yaprağı, karanfil ya da kekik koyara dolap içerisinde yerleştirin. Bu tarz kokular güvelerin yerleşmesini zor hale getirebilir.

Mevsimlik kıyafetleri kapalı saklama kutularında muhafaza etmeye dikkat edin. Hava alan, açık raf düzeni yerine korumalı saklama daha etkili bir yöntem olabilir. Dolap kapaklarını açık bırakarak zaman zaman havalandırın. Nemli ve kapalı ortamlar güvelerin sevdiği alanlar arasında yer alır. Temizlik bittikten sonra lavanta keseleri veya doğal kokulu torbaları düzenli olarak yenileyerek korumanın etkisini artırabilirsiniz.

ASELSAN'dan müthiş icat!
Gündem

ASELSAN'dan müthiş icat!

Mini ve mikro insansız hava araçlarının modern savaşın en kritik tehditlerinden biri haline geldiği dönemde, Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın g..
Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı
Dünya

Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı

Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında görev yapan askeri nakliye uçağı iniş öncesi hedef alındı, kurşun izleri uçuş sonrası fark edildi. ..
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısında araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere 14 k..
