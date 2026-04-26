Bu sorunu kökten çözecek... Evdeki güvelerden bu yöntemle saniyeler içerisinde kurtulun!
Bahar temizliği yaparken en sevdiğiniz kazağınızda veya ipek gömleğinizde o can sıkıcı küçük delikleri mi fark ettiniz? Eğer cevabınız evetse, dolabınızda çoktan bir "istila" başlamış olabilir! Ancak endişelenmenize gerek yok. Uygulayacağınız bu basit ve etkili adımlarla bu sorunu kökten çözebilirsiniz.
Uzmanlara göre nisan ve mayıs ayları, güve hareketliliğinin arttığı dönemlerden sayılıyor ve dişi güveler uygun alan bulduklarında yüzlerce yumurtayı bu alana bırakabiliyor.
Karanlık, havasız, tozlu ve uzun süre açılmayan dolap içler ise onlar için en ideal ortamlardan biri haline geliyor.
Özellikle yün, kaşmir ve ipek gibi doğal kumaşlar oldukça büyük bir risk taşıyorlar. Bu nedenle yalnızca uçan güveyi kovmak aslında çoğu zaman yeterli olmuyor.
Dolap içerisinde kötü koku, toz birikimi, uzun süredir giyilmeyen kıyafetler ve dip köşelerde kalan kumaşlar güveleri kendilerine çekebiliyorlar.
Kıyafet üzerinde küçük delikler fark etmeye başladıysanız sorun genellikle daha önce başlamış oluyor.
O nedenle ilk adım paniklemek değil, dolabın tamamını gözden geçirmek ve yaşam alanlarını temizlemekten geçiyor. Dolap ve çekmecelerdeki tüm kıyafetlerinizi çıkarın, iç yüzeyleri elektrikli süpürge yardımı ile detaylı şekilde temizleyin. Bu temizlik sırasında köşe noktaları ve çatlak alanları atlamamaya özen gösterin.
Kullanılmayan kıyafetlerinizi yıkayarak tamamen kuruttuktan sonra kaldırın. Kirli ya da ter kokusu taşıyan kumaşlar güveleri kendilerine daha çok çekebilir.
Küçük kumaş keseleri alarak içerilerine lavanta, biberiye, defne yaprağı, karanfil ya da kekik koyara dolap içerisinde yerleştirin. Bu tarz kokular güvelerin yerleşmesini zor hale getirebilir.
Mevsimlik kıyafetleri kapalı saklama kutularında muhafaza etmeye dikkat edin. Hava alan, açık raf düzeni yerine korumalı saklama daha etkili bir yöntem olabilir. Dolap kapaklarını açık bırakarak zaman zaman havalandırın. Nemli ve kapalı ortamlar güvelerin sevdiği alanlar arasında yer alır. Temizlik bittikten sonra lavanta keseleri veya doğal kokulu torbaları düzenli olarak yenileyerek korumanın etkisini artırabilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23