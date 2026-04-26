15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

15 yıl boyunca her gün 1 yumurta yerseniz ne olur?

15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin vücut üzerindeki etkileri ise şaşırtıcı bulguları beraberinde getirdi.

Yüksek oranda protein, vitamin, antioksidan içeren yumurta, sağlığa faydaları ve leziz tadıyla sık sık sofralarımızda yerini koruyor. Uzmanların düzenli tüketilmesini tavsiye ettiği yumurta hakkında, uzun süreli bir araştırma yapıldı. 15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin vücut üzerindeki etkileri ise şaşırtıcı bulguları beraberinde getirdi.

Kahvaltıdan tatlılara, akşam yemeğinden atıştırmalıklara kadar sayısız tarife konuk olan yumurta, en sık tükettiğimiz besinlerin başında geliyor.

Besin değeri oldukça yüksek olan, vücut dokularının onarılması ve korunması için fayda sağlayan yumurtanın uzun yıllar düzenli tüketilmesi sıklıkla tavsiye ediliyor.

Yapılan uzun süreli gözlemler, 15 yıl süresince her gün aksatmadan bir adet yumurta yemenin etkilerini ortaya koydu.

KALP SAĞLIĞI İÇİN SAYISIZ FAYDA SAĞLIYOR Yapılan araştırmalara göre; düzenli yumurta tüketiminin kalp sağlığı üzerinde inanılmaz bir etkisi söz konusu. Yıllardır kolesterol korkusuyla uzak durulan bu besinin iyi kolesterolü (HDL) dengelediği ve uzun vadede damar tıkanıklığına karşı koruyucu bir kalkan olduğu gözlemlendi. Öte yandan düzenli yumurta tüketenlerin kalp krizi ve felç riskinin çok daha düşük olduğu belirlendi.

KATARAKT VE SARI NOKTA HASTALIĞINI MİNİMUMA DÜŞÜRÜYOR Ayrıca A, B12, D vitamini, omega 3, E, B6 vitamini, kalsiyum ve çinko zengini olan yumurta, "Lutein" ve "Zeaksantin" maddeleri içerdiği için, göz sağlığı için de etkili bir silah. 15 yıllık düzenli yumurta tüketmenin, katarakt ve sarı nokta hastalığı riskini minimum düzeye indirdiği görüldü.

Beyin sağlığına iyi gelerek felç riskini azaltan yumurtada yer alan "Kolin" maddesi, beyin hücrelerinin korunmasını sağlayarak bilişsel gerilemeyi ciddi oranda azaltıyor.

Kas dokusunun dayanıklılığını artıran yumurtada yer alan sülfür, çinko ve vitaminler, saç ve tırnak sağlığı üzerinde doğrudan ve onarıcı bir etki sunuyor.

