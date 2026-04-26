Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi

Uluslararası uyuşturucu trafiğinin en tehlikeli isimlerinden biri olan ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan 61 yaşındaki Salim Dola, İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenen nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanan Dola’nın üzerinden sahte BAE pasaportu çıktı.

"Mephedrone baronu" olarak bilinen Salim Dola’nın, Hindistan’ın yeraltı dünyasındaki en büyük ismi Dawood Ibrahim (D-Company) ile organik bağı olduğu tespit edildi. Dola'nın özellikle Bollywood yıldızlarını hedef alan, "Miyav Miyav" (MD) olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu ağını yönettiği ortaya çıktı.

Hindistan'da kurduğu gizli laboratuvarlarda üretimi sanayileştiren baronun, Mart 2024’te bir fabrikasına yapılan baskında milyonlarca dolarlık uyuşturucu ele geçirilmişti.

VIP partiler ve uyuşturucu sponsorluğu

Şebekenin kirli yöntemleri, Dola'nın Dubai'de yakalanan oğlu Taher Dola ve sağ kolunun ifadeleriyle deşifre oldu. Şebekenin çalışma sistemi şu şekilde işliyordu:

Shraddha Kapoor

  • VIP Organizasyonlar: Dubai’deki ultra lüks otellerde düzenlenen partilerle küresel bir trafik organize ediliyordu.
  • Ünlülere Kanca: Aralarında dünyaca ünlü Bollywood yıldızlarının ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlere uyuşturucu servisi yapılıyordu.
  • Kirli Sponsorluk: Şebeke, ünlü isimlere lüks araçlar, pahalı saatler ve tatil masrafları "hediye ederek" onları uyuşturucu partilerinin reklam yüzü haline getiriyordu.

Türkiye planı deşifre oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanan Salim Dola’nın evinde yapılan aramalarda, yüksek miktarda nakit para ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Uluslararası şebekenin Güney Afrika ve Meksika kartellerine kadar uzanan devasa uyuşturucu trafiğini İstanbul üzerinden yönetmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Orhan Awatramani

Türk emniyeti ve istihbaratından tam isabet

MİT ve emniyetin titiz takibi sonucu ele geçirilen uyuşturucu baronu, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Nora Fatehi

Bu operasyon, Türkiye’nin uluslararası suç örgütleri ve uyuşturucu trafiğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bollywood dünyasını sarsan bu gelişmenin ardından, şebekenin bağlantılı olduğu diğer isimlerin de mercek altına alındığı öğrenildi.

Yasa dışı bahse dev operasyon: 50 milyar liralık hareketlilik tespit edildi
Yasa dışı bahse dev operasyon: 50 milyar liralık hareketlilik tespit edildi

Gündem

Yasa dışı bahse dev operasyon: 50 milyar liralık hareketlilik tespit edildi

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon
Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

Gündem

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon

"Askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı
"Askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı

Dünya

"Askeri saldırı'' operasyonu! Mossad casusları yakalandı

